В Москве стартовал Международный фестиваль фейерверков

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Ночное небо над Москвой озарили миллионы красочных огней. В столице стартовал Международный фестиваль фейерверков. За звание лучших борются команды пиротехников из Европы, Азии, Латинской Америки. В этом году тема мероприятия – "Москва на семи холмах". Так организаторы решили отметить 870-летие города.

Тот самый момент, ради которого все они сюда пришли – темнота рассеивается, и вот уже небо раскрашено самыми яркими красками. Фейерверки взлетают на высоту до 200 метров. О том, что международный фестиваль стартовал, знает и видит весь район, рассказал "ТВ Центр".

Япония, Армения, Австрия, Румыния – это только первая часть программы. Организаторы горды тем, что на фестивале представлены команды почти со всех континентов. У каждой ровно 9 минут, чтобы показать, какой они увидели российскую столицу, и раскрыть тему этого года "Москва на семи холмах".

О том, какой кропотливый труд стоит за этой красотой, зритель может только догадываться. Сложнейшее програмное обеспечение, тысячи зарядов. Все это не порох и фитили, как сто лет назад – это мощнейший компьютер, которым управляют лучшие пиротехники мира.

"Очень важно защитить каждый фейерверк. Когда заряды пойдут наружу, будет много огня. Надо, чтобы он не задел то, что должно взлетать позже и под контролем", - пояснила капитан австрийской команды Мануэла Рахек.

Однако на самом фестивале хватило одной искры от фейерверка предыдущего участника, чтобы оборудование австрийцев замкнуло. Все пошло не по плану, многое переделывали прямо на месте, в темноте.

Каждое шоу – неповторимо, пояснили пиротехники из России. Не смотря на технический расчет, в их деле есть место и случаю, и, безусловно, творчеству.

"Минута разрабатывается около 5-6 дней. Мы готовились пять месяцев", - рассказал капитан российской команды Вячеслав Трапенок.

Вместе с россиянами сегодняшний вечер украсят команды из Хорватии, Бразилии и Китая. Шоу начнется сразу после заката.

Кристина Одиноченко, Илья Ушаков, Дмитрий Иванов, Андрей Булычев, Александр Давыдов, "ТВ Центр"