Путин поздравил Кончаловского с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием российского режиссера Андрея Кончаловского. Глава государства отметил, что работы Кончаловского всегда становятся большим событием в мировом искусстве.

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием режиссера Андрея Кончаловского. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Человек бесконечно талантливый и увлечённый, вы блестяще реализовали свой творческий потенциал, достигли подлинных вершин мастерства. Ваши режиссёрские, сценарные работы, отличающиеся тонким психологизмом и необычайно острым ощущением эпохи, всегда становятся большим событием в мировом искусстве", - говорится в телеграмме президента.

Глава государства пожелал режиссеру успехов, здоровья и всего наилучшего. Ранее свои поздравления с юбилеем направили Андрею Кончаловскому глава правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.