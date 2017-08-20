В Хабаровске в драке погиб чемпион мира по пауэрлифтингу. Видео

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Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб после драки у кафе в Хабаровске. Личность второго участника драки установлена. В настоящее время ведется поиск подозреваемого.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев умер после драки возле кафе в Хабаровске. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на администратора кафе "Галерея", где находился один из участников конфликта.

"Человек вышел узнать, что за ситуация произошла, и ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один. Кончено, он вызвал полицию", - рассказала она.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Хабаровскому краю, Андрей Драчев умер в больнице от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки скрылся с места преступления. Его личность установлена. В настоящее время ведутся поиски подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

Андрей Драчев являлся чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. 32-летний спортсмен выступал в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры он начал заниматься бодибилдингом.