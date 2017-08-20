Премьер Израиля намерен встретиться с Путиным в Сочи 23 августа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен 23 августа провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в посольстве Израиля в Москве, переговоры состоятся в Сочи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен 23 августа встретиться в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на израильское посольство в Москве. Информацию также подтвердили в канцелярии премьер-министра Израиля.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится в среду в Сочи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы обсудить развитие событий в регионе", - говорится в сообщении.

Предыдущая двусторонняя встреча Путина и Нетаньяху состоялась в Москве 9 марта. Стороны обсудили, в частности, борьбу с исламским терроризмом.