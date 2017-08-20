В Кремле не планируют менять губернатора Кемеровской области Тулеева

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Глава администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что смена губернатора Кемеровской области Амана Тулеева не планируется. Кириенко пожелал главе региона скорее пройти реабилитацию после тяжелой операции.

В Кремле не планируют смены губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу администрации президента России Сергея Кириенко.

"Все нормально. У него тяжёлая была операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это - один из авторитетных российских губернаторов", - сказал он.

С конца мая Аман Тулеев находится в отпуске. В июне стало известно, что он перенес операцию на позвоночнике в Германии. В настоящее время он проходит лечение в ЦКБ управделами президента.