Убийце чемпиона по пауэрлифтингу грозит до 15 лет тюрьмы

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В Хабаровске расследуют обстоятельства гибели чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Он скончался в больнице из-за травм, полученных в уличной драке.

Стычка произошла в кафе в самом центре города, рассказал "ТВ Центр". Как сообщили очевидцы, спортсмен и несколько посетителей повздорили. После этого вышли во двор, где и завязалась драка. Драчёва окружили около 10 человек, но в рукопашный бой вступил только один из них. Остальные наблюдали, некоторые даже снимали происходящее на видео. После серии сильных ударов в голову Драчёв упал на землю, а его соперник незамедлительно скрылся. Его личность уже установлена, полиция ведёт поиски. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.