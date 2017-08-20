На дне Тихого океана нашли "проклятый" американский крейсер Indianapolis

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Нашли спустя 72 года поисков. На дне Тихого океана обнаружили затопленный во времена Второй мировой войны крейсер USS Indianapolis.

Обломки судна покоились на глубине более пяти тысяч метров, рассказал "ТВ Центр". В своё время этот корабль прозвали проклятым, ведь именно он доставил компоненты атомной бомбы, которую в конце 45-го сбросили на Хиросиму. На обратном пути крейсер потопила японская подлодка. Про эту историю американцы сложили массу легенд. По одной версии экипаж не успел подать сигнал бедствия, по другой – считается, что на сообщения о помощи никто просто не ответил. Моряки провели в воде около четырёх дней. Они умирали от обезвоживания, переохлаждения и нападения акул. Из тысячи двухсот человек, которые были на борту, выжили только 317.