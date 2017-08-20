Полиция Барселоны: наезд на пешеходов совершил один человек

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Полиция Барселоны сообщила, что наезд на людей в центре города был совершен одним человеком. Глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо подтвердил арест четверых террористов и ликвидацию пятерых. Также установлены личности двух боевиков, погибших при взрыве в Альканаре.

Наезд на пешеходов в центре Барселоны был совершен одним человеком. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на начальника полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

"Предполагаем, что один человек совершил это преступление", - заявил он.

Траперо подтвердил арест четверых террористов и ликвидацию пятерых. Личности троих убитых установлены. При этом полиция не может подтвердить личность водителя, сидевшего за рулем минивэна, совершившего наезд на туристов в Барселоне.

Начальник каталонской полиции рассказал также, что при взрыве в Альканаре погибли два человека, еще один скрылся. Личности погибших установлены. Полиция не исключает, что сбежавший террорист мог отправиться во Францию.

Траперо также уточнил, что уничтоженные в Камбрильсе террористы планировали напасть на прохожих с ножами. Ранее предполагалось, что они устроят атаку, аналогичную произошедшей в Барселоне.

Теракты в Каталонии произошли 17 августа. На знаменитой улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов. В ночь со среды на четверг в предполагаемом укрытии террористов в каталонском Альканаре прогремел взрыв. После этого боевики решили совершить наезд на людей.