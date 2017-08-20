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Террористы совершили обстрел международной выставки в Дамаске. Погибли не менее четырех человек, еще четверо получили ранения. Обстрел ракетными снарядами боевики вели из пригорода Дамаска - Восточной Гуты.

Террористы атаковали международную промышленную выставку в Дамаске. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силах безопасности.

"Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске", - сказал он.

По данным источника, обстрел велся из пригорода Дамаска - Восточной Гуты. Ежегодная промышленная выставка проводится в этом году впервые после шестилетнего перерыва.