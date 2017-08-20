Террористы совершили обстрел международной выставки в Дамаске
Теги: В мире сирия обстрел выставка дамаск
Террористы совершили обстрел международной выставки в Дамаске. Погибли не менее четырех человек, еще четверо получили ранения. Обстрел ракетными снарядами боевики вели из пригорода Дамаска - Восточной Гуты.
Террористы атаковали международную промышленную выставку в Дамаске. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в силах безопасности.
"Погибли четыре человека, еще четверо получили ранения при падении ракетных снарядов на международную выставку в Дамаске", - сказал он.
По данным источника, обстрел велся из пригорода Дамаска - Восточной Гуты. Ежегодная промышленная выставка проводится в этом году впервые после шестилетнего перерыва.
Новости по теме Сирийский конфликт
-
20 августа 2017
Минобороны сообщило о доставке 200 тонн гумпомощи в Сирию по линии ООН
-
19 августа 2017
Глава Генштаба вручил генералу из Сирии наградное оружие
-
18 августа 2017
Россия помогла ООН доставить гумпомощь в сирийскую Думу
-
17 августа 2017
Де Мистура отложил технические переговоры с сирийской оппозицией