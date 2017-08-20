Глава МИД Бельгии призвал Россию и ЕС объединиться в борьбе с терроризмом

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Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс призвал Россию и Евросоюз объединиться в борьбе с терроризмом. По его словам, террористические атаки в Барселоне, Камбрильсе, Турку и Сургуте должны усилить солидарность и решимость.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс призвал Россию и Евросоюз укрепить солидарность в борьбе с терроризмом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Варварское террористическое насилие, которое нанесло удары в Барселоне, Камбрильсе, Турку и Сургуте, должно усилить нашу солидарность и нашу решимость", - говорится в сообщении.

Террорист за рулем микроавтобуса совершил наезд на пешеходов на главной туристической улице Рамбла в Барселоне 17 августа. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения. В Камбрильсе при попытке наезда на пешеходов погиб один человек, еще пятеро получили травмы. В перестрелке с террористами был ранен полицейский. Боевики были уничтожены.

В финском Турку 18 августа марокканец напал с ножом на прохожих. Погибли два человека, еще восемь получили ранения.

В Сургуте 19 августа молодой человек с ножом напал на прохожих, ранив семь человек. Нападавший был убит полицейскими.