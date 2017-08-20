Пьяный мужчина прыгнул с моста в воду на Борисовских прудах

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Спасатели вытащили из воды пьяного мужчину, прыгнувшего с моста на Борисовских прудах. Пострадавший доставлен на спасательную станцию. На место происшествия вызваны "скорая помощь" и полиция.

Спасатели вытащили из воды пьяного мужчину, прыгнувшего с моста на Брисовских прудах. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

"33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения прыгнул с Борисовского моста (Каширское шоссе). Место происшествия - в 1 тысяче 200 метрах от поисково-спасательной службы "Борисовская", в 10 метрах от берега", - говорится в сообщении.

Мужчину подняли на борт катера и доставили на спасательную станцию. На место происшествия вызвали "скорую помощь" и полицию.