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Число погибших в результате оползня в Сьерра-Леоне достигло 499 человек. Число пропавших без вести составляет 600 человек. поисковые работы продолжаются.

Число жертв оползня в Сьерра-Леоне приблизилось к 500. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Среди погибших 162 мужчины, 163 женщины и 156 детей. Также обнаружены останки 18 неопознанных людей.

Оползень сошел в понедельник 14 августа в пригороде Фритауна - городе Реджент. Около 600 человек числятся пропавшими без вести. По данным Красного Креста, стихия могла оставить без крова около 3 тысяч человек.