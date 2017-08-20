Ликвидация террориста в Сургуте попала на видео
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Ликвидация террориста, напавшего с ножом на прохожих в Сургуте, попала на видео. На кадрах видно, как нападавший убегает от полицейского. Тот пытается его догнать, однако через некоторое время стреляет ему в спину. Ранее сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух, однако преступник на него не отреагировал.
Нападение на прохожих в Сургуте произошло утром, 19 августа. В результате атаки пострадали семь человек. Сам нападавший оказал сопротивление во время задержания, после чего был ликвидирован.