Ликвидация террориста в Сургуте попала на видео

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Ликвидация террориста, напавшего с ножом на прохожих в Сургуте, попала на видео. На кадрах видно, как нападавший убегает от полицейского. Тот пытается его догнать, однако через некоторое время стреляет ему в спину. Ранее сотрудник полиции совершил предупредительный выстрел в воздух, однако преступник на него не отреагировал.