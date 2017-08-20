Отравившимся в Москве туристам из Италии госпитализация не потребовалась

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Группе туристов из Италии, пожаловавшимся на пищевое отравление, госпитализация не понадобилась. Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, все туристы отказались от доставки в больницу.

Отравившимся в Москве итальянским туристам госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора столицы.

"Все туристы отказались от госпитализации", - отметили в ведомстве.

Как рассказали в столичном департаменте здравоохранения, в воскресенье бригада скорой помощи прибыла по вызову итальянских туристов. Они утверждали, что отравились после посещения ресторана при отеле "Бородино".

"Бригады скорой медицинской помощи приехали, вся группа была осмотрена, показаний для госпитализаций не было", - пояснили в департаменте.

В Роспотребнадзоре не сообщили, будут ли после инцидента проводиться внеплановые проверки сетей общепита. В департаменте здравоохранения рассказали, что в воскресенье группа итальянских туристов возвращается домой.

В отеле "Бородино" заявили, что не имеют отношения к отравлению гостей из Италии. ​Заместитель генерального директора по общим вопросам отеля Михаил Голубцов сообщил, что после завтрака итальянская группа направилась осматривать Москву и обедала в одном из столичных ресторанов.

"Приехали в отель, поужинали. Помимо итальянской группы завтракали и ужинали у нас еще около 200 человек, и никто не обращался. Не может быть, чтобы с общего шведского стола одна группа отравилась", - заявил представитель отеля.