В Царицыно спасатели вытащили из пруда грудного ребенка в коляске

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Спасатели вытащили грудного ребенка из Верхнего Царицынского пруда. Он упал в воду вместе с коляской. Как сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, ребенок передан врачам скорой помощи.

Спасатели вытащили из Верхнего Царицынского пруда грудного ребенка, упавшего в воду вместе с коляской. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы.

"Днем в воскресенье спасатели увидели, как детская коляска скатилась в Верхний Царицынский пруд и упала набок. Грудной ребенок выпал из коляски в воду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что спасатели подняли ребенка на берег. В настоящее время он передан врачам скорой помощи.

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