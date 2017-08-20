На Новинском бульваре в Москве загорелась машина

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Автомобиль загорелся на Новинском бульваре в Москве. По данным МЧС, возгорание было ликвидировано прибывшими на место происшествия спасателями. Пострадавших нет.

На Новинском бульваре в Москве загорелся автомобиль. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС.

"Под капотом легкового автомобиля на Новинском бульваре произошло возгорание, которое было ликвидировано прибывшими пожарно-спасательными подразделениями", - говорится в сообщении.

В результате возгорания никто не пострадал.