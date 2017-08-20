Кириенко признался, что смотрел баттл Оксимирона против Гнойного

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Глава администрации президента России Сергей Кириенко признался, что смотрел рэп-баттл Оксимирона против Гнойного (известного как Слава КПСС). При этом он отметил, что не болел ни за кого.

Глава администрации президента России Сергей Кириенко смотрел рэп-баттл Оксимирона и Славы КПСС. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

"Смотрел", - ответил он на соответствующий вопрос, добавив, что "ни за кого" не болел.

Главный рэп-баттл 2017 года состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Мирон Федоров (Oxxxymiron) впервые за историю своего участия в баттлах проиграл. Пятеро судей единогласно отдали победу его оппоненту – Славе КПСС (Вячеславу Карелину, также известному как Гнойный). Видеозапись была опубликована в ночь на 14 августа, и уже в первые 12 часов набрала более 4 миллионов просмотров. В настоящее время запись посмотрели более 17,5 миллиона раз.