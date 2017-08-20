В результате ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

Теги: пострадавшие Происшествие подмосковье дтп

В результате ДТП на трассе М-5 в Подмосковье пострадали четыре человека. Столкнулись легковой автомобиль Peugeot и "ГАЗель". Среди пострадавших дорожные рабочие, а также водитель и пассажир легковушки. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП на трассе М-5 в Подмосковье пострадали четыре человека. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Московской области.

"На 27-м километре трассы М-5 произошло столкновение Peugeot и "ГАЗели". Пострадали четыре человека - двое дорожных рабочих, а также водитель и пассажир из Peugeot", - говорится в сообщении.

На месте ДТП проводят проверку сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.