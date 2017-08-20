Пятеро взрослых и ребенок погибли в ДТП в Тыве

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В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Тыве погибли шесть человек, в том числе ребенок. Авария произошла на федеральной трассе в Кызылском районе. Автомобили столкнулись лоб в лоб. Трое пострадавших доставлены в больницу Кызыла.

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Тыве погибли шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На семнадцатом километре западнее Кызыла на автотрассе Р-257 столкнулись две легковушки. Пострадали девять человек, из них шесть, в том числе ребенок, погибли", - сказал он.

Трое пострадавших, в том числе ребенок, доставлены в городскую больницу Кызыла. Обстоятельства ДТП уточняются. Глава республики Шолбан Кара-оол в своем Facebook сообщил, что машины столкнулись лоб в лоб.