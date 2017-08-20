Экс-советник Трампа назвал нынешнюю администрацию самой противоречивой в истории

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Эск-советник президента США Стивен Бэннон заявил, что в истории не было администрации с более значительными разногласиями, чем у нынешней. По его словам, в Белом доме недовольны конгрессом, где республиканцы руководствуются своими традиционными приоритетами, а не целями президента.

Нынешняя администрация США испытывает самые сильные разногласия за всю историю страны. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил экс-советник президента Дональда Трампа Стивен Бэннон.

"В истории не было администрации, в которой существовали более значительные разногласия по поводу направления, в котором она должна двигаться", - сказал он.

По словам Бэннона, команда Трампа разочарована политикой конгресса США. Представители республиканской партии руководствуются по большей части своими традиционными приоритетами, а не целями, которые провозглашает президент.

"Если члены Республиканской партии в конгрессе будут поддерживать президента, это будет одна большая счастливая семья", - сказал Бэннон.

Белый дом на этой неделе подтвердил отставку Бэннона с поста советника президента. В материале говорится, что интервью состоялось накануне, то есть уже после увольнения.

Бэннон был одним из ближайших советников Трампа, однако он подвергался критике за близость к так называемому альтернативному правому движению. Также его подозревали в организации утечек в прессу. Бэннон также отличается довольно откровенными и резкими высказываниями, которые не всегда соответствуют официальной позиции Белого дома.