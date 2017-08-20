Путин пообщался с участниками молодежного образовательного форума "Таврида"

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Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму и пообщался с его участниками. Главе государства продемонстрировали ФотоКнигу, где собраны работы с момента воссоединения Крыма с Россией.

Президент России прибыл на площадку Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" в Крыму. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

Глава государства пообщался с участниками форума и ознакомился с лучшими работами, среди которых картины, фотографии, ювелирные изделия и игрушки.

Президенту рассказал о большом количестве желающих попасть на форум - 16 заявок на место. Самой популярной сменой считается та, в которой принимают участие музыканты, искусствоведы, актеры, режиссеры. В воскресенье на форуме собрали лучших участников всех смен.

Путину продемонстрировали ФотоКнигу, где собраны работы с момента воссоединения Крыма с Россией, и пригласили президента на выставку.

В рамках общения с участниками форума глава государства ответил на интересующие их вопросы в режиме пресс-конференции.