В Дамаске продолжает работу 59-я Международная выставка промтоваров

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В Дамаске после шестилетнего перерыва открылась Международная промышленная выставка. На ней широко представлены российские компании. Проведение форума стало возможным после создания зоны деэскалации в пригороде сирийской столицы и начала работы КПП российской военной полиции, которая выступает гарантом соблюдения режима прекращения огня. Тем не менее, боевики не оставляют попыток сорвать проведение выставки.

Четыре человек погибли, еще четверо получили ранения в результате падения снарядов недалеко от входа в Экспоцентр Дамаска. В это время международная промышленная выставка еще не работала. Жертвами атаки боевиков стали охранники и рабочие. Обстрел велся из Восточной Гуты - это один из пригородов Дамаска, передает "ТВ Центр".

Сорвать выставку не получилось. Сирийские военные заявили, что взяли ситуацию под контроль, бояться нечего. Километровые пробки. Люди идут пешком по обочинам. В кассы — очереди.

Судя по количеству пришедших, 59-я Дамасская выставка стала настоящим событием даже для рядового жителя Дамаска, для тех, кто далёк от бизнеса. Люди готовы несколько часов стоять в очереди, чтобы увидеть все своими глазами.

Это крупнейшая промышленная выставка Ближнего Востока. Шесть лет ее не проводили из-за войны. 70 тысяч посетителей. Делегации из 43 стран. Выставочный комплекс напоминает московскую ВДНХ. В павильонах не протолкнуться. Белорусская сельхозтехника, китайская фармакология, иранский автопром - не популярный в мире, но завоевавший рынок в Сирии. В глубине павильона — чешская сантехника и светильники. Рядом греки рекламируют туристические маршруты. И даже немецкий бизнес, несмотря на санкции, прислал своих представителей.

Пока европейский бизнес ищет обходные пути, российский - завоевывает рынок. Павильон Российской Федерации стал одним из самых популярных на Дамасской выставке. Он представлен сразу несколькими компаниями. Одна из них — кондитерская. Отечественные сладости пришлись по вкусу сирийцам.

Страна сейчас преодолевает продовольственный кризис. Механические жернова российского производства уже заказали полсотни ферм в окрестностях Дамаска.

В услугах российских компаний нуждается и нефтяной сектор страны. Сирийская армия сейчас освобождает месторождения, но террористы, уходя, уничтожают скважины. На подходе первый контракт на 10 миллионов долларов. Общая сумма сделок будет объявлена позже. Организаторы надеются на рекордные цифры.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Дамаск, Сирия.