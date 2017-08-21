Джон Маккейн молится за моряков пострадавшего эсминца "Джон Маккейн"

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Не менее десяти человек пропали без вести после столкновения либерийского танкера, перевозившего мазут, и американского эсминца "Джон Маккейн". Экипаж военного корабля не пострадал.

Десять моряков числятся пропавшими без вести, еще пять пострадали после столкновения американского эсминца "Джон Маккейн" и либерийского танкера недалеко от Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба седьмого флота США, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл в районе Малаккского пролива. После аварии корабль получил повреждения кормы. Сейчас эсминец своим ходом направляется в ближайший порт. В поисково-спасательной операции задействованы корабли и вертолёты подразделений Сингапура, а также суда ВМС США.

Пострадавший эсминец был назван в честь двух адмиралов американского флота - Джона Маккейна-младшего и Джона Маккейна-старшего. Они приходятся отцом и дедом нынешнему сенатору от штата Аризона.