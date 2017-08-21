Видео уничтожения колонны боевиков ИГ на пути в Дейр-эз-Зор‍

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Самолеты ВКС России уничтожили колонну боевиков запрещенной террористической группировки "Исламское государство". Они направлялись в Дейр-эз-Зор. По данным Минобороны, в результате авиаудара уничтожены более 200 боевиков, автомобили с боеприпасами и бронетехника.

ВКС России в Сирии уничтожили очередную крупную колонну боевиков запрещенной во многих странах организации "Исламское государство". Террористы направлялись в Дейр-эз-Зор - свой последний плацдарм в Сирии, передает "ТВ Центр".

Ударами нашей авиации ликвидированы свыше двухсот боевиков, большегрузные автомобили с боеприпасами, более 20 машин высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника.

По информации Минобороны, разгром боевиков в районе Дейр-эз-Зора станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Арабской республике.