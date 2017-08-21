Малахов опубликовал открытое письмо к Константину Эрнсту

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Андрей Малахов опубликовал открытое письмо к генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту. Он поблагодарил его и других коллег за переданный опыт. Телеведущий рассказал, что будет продюсировать собственную передачу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Телеведущий Андрей Малахов обратился с открытым письмом к генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту. Послание опубликовано на сайте журнала StarHit, главным редактором которого является Малахов.

В письме бывший ведущий ток-шоу "Пусть говорят" поблагодарил сотрудников "Первого канала" и его гендиректора за годы совместной работы.

"Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на «Россию 1», где я буду вести новую программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", заниматься субботним шоу и другими проектами", - написал Малахов.

В интервью порталу Woman's Day Малахов рассказал, что написал заявление об уходе два месяца назад. Он пояснил изданию, что на "Первом канале" он "всегда был в подчинении". "Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности", - прокомментировал свой уход телеведущий.

Кроме того, на решение Малахова повлияла смена студии программы "Пусть говорят" и переезд из "Останкино". "Я остался без дома и привычной атмосферы. И, когда увидел новое помещение в 1000 метров против наших кулуарных 200, понял, что это точка, наверное. Я просто не потяну студию такого объема", - сказал он.

О том, что Малахов переходит на телеканал "Россия 1", стало известно 16 августа. Об уходе телеведущего с "Первого канала" стало известно 31 июля.

В конце июля стало известно, что Малахов переходит с "Первого канала" на "Россию 1". СМИ тогда писали, что уход якобы связан с отказом в предоставлении декретного отпуска и конфликтом с новым продюсером.

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