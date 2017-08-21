Стал известен рейтинг вероятных преемников Владимира Путина

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Дмитрий Медведев и Сергей Собянин возглавили рейтинг возможных преемников нынешнего президента России. Кроме того, в первую десятку списка вошли Сергей Шойгу, Валентина Матвиенко, Алексей Кудрин, Антон Вайно, Сергей Кириенко, Вячеслав Володин и Игорь Сечин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин возглавили рейтинг вероятных преемников президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на фонд "Петербургская политика".

На первом месте рейтинге с 21 баллом расположился Медведев. Вторую строчку с 19 баллами занял Собянин, а на третьей позиции оказался губернатор Тульской области Алексей Дюмин (18 баллов), который ранее был сотрудником службы безопасности Путина.

Кроме того, в первую десятку вошли министр обороны Сергей Шойгу, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Рейтинг политиков составлялся на основании таких показателей, как достижения и неудачи политиков, общественные ожидания от них, публичность, активность, неконфликтность, наличие контркампании против них, а также частота встреч с Путиным.

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