СК опроверг задержание убийцы пауэрлифтера Драчева

Теги: Уголовное дело дальний восток розыск спортсмен

Подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева до сих пор находится в розыске, СКР опроверг информацию о его задержании. Территория поиска расширена – теперь его ищут не только в Хабаровском крае, но и в других районах Дальнего Востока.

В Следственном комитете по Хабаровскому краю опровергли информацию о задержании подозреваемого в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева, говорится в сообщении ведомства.

В МВД пояснили, что следственная группа усилена, в нее вошли сотрудники, раскрывавшие тяжкие и особо тяжкие преступления. Территорию поиска расширили, убийцу начали разыскивать и в других районах Дальнего Востока.

Ранее СМИ со ссылкой на правоохранительные органы заявили о задержании подозреваемого в убийстве Драчева.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

20 августа между Драчевым и посетителем кафе в центре Хабаровска завязался конфликт, который затем перерос в драку. спортсмен получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в реанимации. Известно, что удары Драчеву наносил мужчина 1992 года рождения.

Читайте также:

Джон Маккейн молится за моряков пострадавшего эсминца "Джон Маккейн"

Пятеро взрослых и ребенок погибли в ДТП в Тыве

В результате ДТП в Подмосковье пострадали четыре человека

В Царицыно спасатели вытащили из пруда грудного ребенка в коляске

Ликвидация террориста в Сургуте попала на видео