В России не будут вводить акцизные марки для пива

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Правительство приняло решение не облагать пиво акцизными марками из-за возможного подорожания напитка. Кроме того, по мнению чиновников, обязательная маркировка может подтолкнуть россиян к покупке крепкого алкоголя.

Правительство России решило не облагать пиво акцизными марками из-за возможного подорожания напитка. В Минфине отметили, что у государства достаточно средств для контроля пивоваренной продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению чиновников, обязательная маркировка пива может привести к удорожанию продукции и подтолкнет жителей нашей страны к покупке крепких алкогольных напитков. Кроме того, данную инициативу также не поддержали пивовары. Они считают, что акцизы повлекут за собой большие убытки для компаний.

Ранее сообщалось, что члены парламента направили в аппарат правительства обращение о введении акцизных марок для пива. Это объяснялось необходимостью увеличения налога в государственный бюджет.

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