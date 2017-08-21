"Альфа-Капитал" отозвал письмо сотрудника о проблемах банков из топ-15

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УК "Альфа-Капитал" отозвала письмо своего сотрудника о нестабильном положении четырех частных банков из топ-15. Компания объяснила, что это было частное мнение, которое не отражает позиции "Альфа-Капитала".

Управляющая компания "Альфа-Капитал" официально дезавуировала письмо своего сотрудника, который сообщил клиентам о якобы существующих проблемах в четырех частных банках, сообщает RNS.

16 августа "Альфа-Капитал" предупредил своих клиентов о небезопасности банков "Открытие", Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк, входящих в топ-15 банковской системы России. Компания рекомендовала клиентам положить свои деньги в более надежные банки.

Вскоре сотрудник УК, разославший письма, был вызван для беседы в Центробанк. Позднее в КУ назвали разосланные письма с предупреждением частным мнением работника "Альфа-Капитала".

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещала вынести компании предупреждение в связи с признаками дискредитации конкурентов. Замглавы ФАС заявил, что УК должна отозвать свои письма, чтобы избежать санкций и возбуждения дела.

В свою очередь в Госдуме заявили, что после подобного случая могут появиться изменения в законе, которые будут регулировать манипулирование рынком и предоставление инсайдерской информации.

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