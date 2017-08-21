Гидрометцентр пообещал москвичам "бабье лето" в сентябре

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В сентябре в Московском регионе придет "бабье лето". Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Дату наступления "всплесков тепла" он не назвал, но пообещал, что в ближайшие дни будет составлен прогноз.

"Бабье лето" в Москве и области наступит в сентябре. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, "по ансамблевым прогнозам" прощаться с летом пока не следует.

"В следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым "бабьим летом", - сказал Вильфанд "Интерфаксу".

Он уточнил, что все условия для "бабьего лета" в столичном регионе есть. Вместе с тем назвать точные даты специалисты пока не готовы.

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