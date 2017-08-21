Центробанк: увеличение зарплат россиян негативно влияет на рост ВВП

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Увеличение зарплат может стать причиной падения ВВП России. По мнению Центробанка, в нашей стране не хватает специалистов в ведущих областях. В результате этого темпы экономического роста могут снизиться на 1%, а инфляция может увеличиться на 0,5%.

Центробанк считает, что увеличение зарплат россиян может стать причиной падения ВВП нашей страны. Об этом сообщает газета "Известия".

В Банке России отметили, что в нашей стране не хватает специалистов в ведущих областях. В частности, в здравоохранении, образовании, программировании и промышленности. В результате этого темпы экономического роста могут снизиться на 1%, а инфляция может увеличиться на 0,5%.

В Центробанке подчеркнули, что Россия вышла из экономического кризиса, однако дальнейший рост может быть подорван из-за нехватки трудовых ресурсов. По мнению банка, проблема с дефицитом кадров кроется в низких зарплатах на необходимых местах.

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