Центробанк отозвал лицензию у московского банка

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Банк России отозвал лицензию у зарегистрированной в Москве кредитной организации "Северо-Восточный Альянс" и назначил в банке временную администрацию. Бизнес-модель СВА была ориентирована на обслуживание интересов его собственников, сообщила пресс-служба регулятора.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Москве кредитной организации Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс".

Как сообщила пресс-служба Банка России, бизнес-модель СВА была ориентирована на обслуживание интересов его собственников. Из-за этого на балансе образовался "значительный объем "неработающих" активов".

"При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов", - указал регулятор.

Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования. "Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации", - говорится в сообщении ЦБ.

В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов кредитная организация занимала 250-е место в банковской системе России. Банк не является участником системы страхования вкладов.

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