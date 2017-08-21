Угонщик врезался в зал прибытия аэропорта в Исландии
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В Исландии автомобиль, уходящий от полицейской погони, въехал в зал прилетов международного аэропорта Кеблавик недалеко от столицы. В результате ДТП разбились стекла терминала, о пострадавших пока не сообщается.
Легковой автомобиль врезался в зал прибытия международного аэропорта Кеблавик в Исландии, сообщает Iceland Monitor.
Сообщается, что 20-летний мужчина сначала управлялся другим автомобилем, который остановила полиция. Мужчина вышел из транспорта с поднятыми руками, однако, когда на него попытались надеть наручники, ударил офицера в лицо и сбежал.
Злоумышленник выбежал на проезжую часть, остановил проезжающий автомобиль и вытащил оттуда женщину-водителя. Затем он попытался скрыться с места происшествия, полиция начала погоню. В результате горе-водитель врезался в зал прилетов аэропорта.
В результате ДТП разбились стекла терминала, информации о пострадавших пока нет. Устроивший погром мужчина задержан.
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