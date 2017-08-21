Путин назвал музыку объединяющим людей языком

Теги: Культура путин музыка

Владимир Путин накануне вечером приехал на международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party. Приветствуя гостей и участников, президент отметил, что музыка является тем языком, который не требует перевода и объединяет людей.

Юбилейный международный джазовый фестиваль в Коктебеле преподнес поклонникам множество музыкальных открытий. В заключительный день форум посетил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

"Я вас всех хочу от души поприветствовать. Прежде всего, хочу высказать слова благодарности устроителям этого замечательного праздника. Вот уже 15 лет с 2003 года по-моему здесь проходит такой замечательный фестиваль. В целом, за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира и в этом году приехало 10 замечательных коллективов, десять музыкальных джазовых коллективов наших друзей. Музыка это такой язык, есть эсперанто, такой международный язык, который не требует перевода, он объединяет людей", - сказал Владимир Путин.

В этот раз на южный берег Крыма приехали исполнители из США, Бразилии, Германии, Франции и ряда других государств. Среди композиций, исполненных в присутствии Владимира Путина, прозвучали импровизации на темы песен "Московские окна" и Blueberry Hill. Первую из них глава государства наиграл на рояле в Пекине в резиденции председателя КНР Си Цзинь-пина, вторую - ранее исполнил на благотворительном концерте.

Читайте также:

Путин сыграл на рояле перед встречей с Си Цзиньпином. Видео

Путин спел под гитару со студентами МГУ (видео)