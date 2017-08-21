На руднике "Мир" возникла новая угроза обрушения воды

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Вода, которая продолжает накапливаться в карьере рудника "Мир", где проходят поиски пропавших горняков, может в любой момент обрушиться в горные выработки, затопить насосные агрегаты, вывести из строя системы энергоснабжения и вентиляции.

МЧС заявило о возникшей угрозе затопления участников рудника "Мир" в Якутии, где ведуться поиски пропавших горняков, сообщает "Интерфакс".

"Гидрогеологическая ситуация на руднике "Мир" становится угрожающей <…> Попытки управляемого спуска воды из карьера результата не принесли. В сложившейся ситуации ведение любых работ в подземных условиях в соответствии с федеральными нормами безопасности запрещено", - сообщили в МЧС.

Воды в руднике стало настолько много, что в любой момент она может затопить насосные агрегаты, вывести из строя системы энергоснабжения и вентиляции. Кроме того, в воде присутствует каменная соль, которая разъедает металл и бетон.

Улучшить ситуацию пытаются при помощи узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой. Однако результата они пока что не принесли.

15 августа из-за высокого уровня воды спасатели прекратили поиски в руднике на глубине -310 метров, где, предположительно находились четверо из восьми пропавших горняков. Поиски остальных шахтеров продолжаются.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В момент ЧП в шахте находились 151 человек, 143 горняка были подняты на поверхность. По факту подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.

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