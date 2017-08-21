Три человека погибли в результате крушения самолета в Швейцарии

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В Швейцарии потерпел крушение небольшой самолет. Инцидент произошел в воскресенье в районе горного перевала Коль дю Санеш. В результате происшествия погибли три человека.

Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета Piper 28 в швейцарском кантоне Вале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTS.

Инцидент произошел в воскресенье в районе горного перевала Коль дю Санеш. Сразу после крушения самолет загорелся. На место происшествия прибыли экстренные службы, однако они не смогли спасти трех человек, которые находились на борту.

В настоящее время устанавливаются причины крушения самолета.

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