Правительство сделало платными два участка трассы "Дон"

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Два участка трассы М-4 "Дон" - в Ростовской области и в Краснодарском крае - станут платными на 92 года. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Полученные деньги пойдут на содержание и ремонт этих дорог.

Правительство сделало платным до 1 мая 2109 года проезд по участкам автомобильной дороги М-4 "Дон" в Ростовской области (1091,6–1119,5 километр) и в Краснодарском крае (1195–1319 километр) платным.

Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина. Полученные средства пойдут на содержание и ремонт этих участков дороги, отмечается в документе.

В марте правительство России сделало платным проезд по участку трассы М3 "Украина" в Калужской области. Новый режим действует на участке от 124-го до 194-го километра.

Ранее власти установили максимальную стоимость проезда легкового автомобиля по платным трассам федерального значения. Она не может превышать три рубля за километр.

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