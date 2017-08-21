Путин назвал главные качества руководителя страны

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Владимир Путин считает, что порядочность и любовь к тому, что ты делаешь, и ради кого ты работаешь, являются главными качествами на посту руководителя страны. Об этом он сказал на встрече с участниками форума "Таврида", отвечая на вопрос, каково быть "худруком самого большого по площади оркестра".

Порядочность и любовь к своему делу являются главными качествами руководителя страны. Такое мнение высказал Владимир Путин во время встречи с участниками молодежного форума "Таврида" в Крыму, пишет "Интерфакс".

Один из молодых людей отметил, что президент является художественным руководителем самого большого оркестра в мире. На это Путин возразил, что таковым является лидер Китая Си Цзиньпин, имея ввиду численность населения, но согласился, что Россия является больше по площади.

"Самое главное в моем оркестре - порядочность. И любовь к тем, ради кого ты работаешь, и к тому, что ты делаешь. Без этого невозможно добиться никакого успеха", - сказал глава государства.

Задали Путину и личные вопросы. Один из участников поинтересовался, как президент может охарактеризовать свой стиль в одежде. Путин заметил, что "не заморачивается" по этому поводу.

"Я, как правило, то, что в шкафу есть, надеваю, так смотрю, конечно, чтобы было прилично, камеры работают, миллионы людей смотрят. Надо прилично выглядеть, конечно, но, как бы это сказать, есть такое слово "не заморачиваться", я особенно на этот счет не заморачиваюсь", - сказал он.

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