Стало известно, какие дома не попадут под снос в Москве

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Дома, которые представляют собой архитектурную и историческую ценность, не попадут под программу реновации. Их отремонтируют и приспособят под общественное пользование, а жильцов переселят в новые квартиры.

Специалисты "Архнадзора" отобрали дома, которые не будут сносить по программе реновации, а включат их в список сохранения, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в интервью "Вечерней Москве".

В программу сохранения попали дома, которые представляют собой культурную или историческую ценность. Их жильцов переселят в новые квартиры, а сами дома отреставрируют и передадут под общественное пользование.

Например, власти планируют сохранить построенные по индивидуальным проектам "сталинки" на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице, здания на Дмитровском шоссе, на Варшавском шоссе, 3-й Владимирской улице, а также дома бывшего фабричного поселка на Ярославском шоссе.

В сентябре будет сформирован окончательный список домов, которые не будут сносить в рамках программы реновации. На данный момент таких зданий около сотни.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации, в него попали 5144 жилых дома. Первые переселения по программе реновации могут начаться уже в конце 2017 года. Массовый переезд в новые дома начнется с 2019 года. Большинство участников программы реновации будут переселены в пределах своего квартала.

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