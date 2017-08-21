В Москве более 80% пассажиров пользуются картой "Тройка"

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Подавляющее большинство пассажиров столичного метро и наземного транспорта пользуются картой "Тройка". По сравнению с началом весны, число проходов в метро по данному проездному билету увеличилось на 34%, а в наземном транспорте - на 17%.

В столичном метро картой "Тройка" пользуются 83,5% пассажиров, а в наземном транспорте – более 82%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы видим стабильный рост популярности "Тройки" у горожан. По данным на начало августа, число проходов в метро по карте увеличилось на 34% по сравнению с показателями первых дней марта, когда 62% горожан использовали "Тройку" на станциях метрополитена. В наземном транспорте, сравнивая аналогичные периоды, мы фиксируем рост на 17%", - отметил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что рост популярности "Тройки" обусловлен увеличением количества способов ее пополнения. В настоящее время это можно сделать с помощью приложения "Метро Москвы" полностью в режим онлайн – через электронный кошелек.

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