Установлена личность водителя, совершившего теракт в Барселоне

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Полиция Каталонии установила личность водителя, который совершил теракт в Барселоне. Им оказался 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Подозреваемый находится в розыске, его местонахождение не установлено. Ранее СМИ предположили, что он мог скрыться через рынок Бокерия.

За рулем фургона, который 17 августа совершил наезд на пешеходов в Барселоне, находится 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Каталонии.

По словам советника внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, местоположение подозреваемого не установлено, он находится в розыске.

17 августа в Барселоне террорист за рулем микроавтобуса совершил наезд на пешеходов на главной туристической улице Рамбла. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения. В Камбрильсе при попытке наезда на пешеходов погиб один человек, еще пятеро получили травмы. В перестрелке с террористами был ранен полицейский. Боевики были уничтожены.

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