Жители города в Хабаровском крае жалуются на "ржавую" воду

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В Хабаровском крае жители города Вяземский требуют от местных властей срочно отремонтировать станцию очистки воды. Уже несколько лет из кранов течёт ржавая жидкость. Многочисленные обращения людей, в том числе в прокуратуру пока остаются без ответа.

Жители микрорайона Кирпичный завод в городе Вяземский говорят, что из грязи своих бытовых фильтров, они уже давно могли бы сами производить кирпичи. У воды скверный запах сероводорода. Пить, умываться, стирать невозможно. Эту субстанцию люди называют не водой, а "рыжим ядом", передает "ТВ Центр".

У людей в руках пачки писем и жалоб в администрацию, прокуратуру, санэпиднадзор. Суд обязал местный водоканал устранить все нарушения, но ничего не меняется.

Отчаявшись, позвали представителей Общероссийского народного фронта. Надеясь, что помогут. От грязной воды в квартирах выходят из строя насосы, стояки и бойлеры. Активисты "фронта" приехали вместе с представителями краевого правительства, чтобы те сами увидели, что течет в водопроводе. Люди рассказывают, что власти обещали отремонтировать очистительную станцию, но вода все равно грязная.

Еще 4 года назад поселок был подключен к общей системе водоснабжения, которая запитывала и местный кирпичный завод. Но предприятие закрыли, а вместе с ним отрезали и подачу воды в микрорайон. Теперь в кранах вода не питьевая, а техническая. Уровень опасных примесей в ней превышен в сто раз. Жители поселка сами нашли выход — предлагают протянуть новую нитку из соседнего микрорайона, где идет чистая питьевая вода. Говорят, обойдется не дорого. Обратились в муниципалитет, но в ответ им сказали, что денег нет.

Проблема не только в воде, но и в цене. Люди в поселке за нее исправно платят как за качественную питьевую, а получают суррогат. Тратиться вынуждены и на чистящие средства — 80 рублей за банку, и почти тысячу в месяц на фильтры. Для пенсионеров - сплошное разорение. Власти предложили использовать воду привозную.

Представители власти в очередной раз обещали разобраться и найти тот злополучный источник, загрязняющий воду. Но видимо, особо не надеясь на оперативность краевого правительства, люди готовят новые жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".