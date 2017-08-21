В Москве завершились работы по благоустройству улицы Сретенка

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В понедельник в Москве завершилась реконструкция Сретенки. Качество работ оценил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве официально завершилась реконструкция Сретенки. Работы проводились в рамках программы "Моя улица". Качество инфраструктуры оценил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

За время ремонта обновили фасады исторических здании, установили современное освещение, тротуары вымостили камнем. Пропускная способность пешеходной зоны увеличилась почти в два раза. Создана полоса для общественного транспорта, и скоро там появятся новые маршруты. При этом осталось место и для организации автомобильного движения в обе стороны, хотя ранее эта улица была односторонней.