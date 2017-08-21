В США царит небывалый ажиотаж из-за "Великого американского затмения"

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В США готовятся к великому американскому затмению. Впервые за последнее столетие солнечный диск скроется из виду и это явление можно будет наблюдать в большинстве штатов. Лучшие места для просмотра американцы начали бронировать ещё за два года до события. Сейчас ажиотаж настолько велик, что люди готовы бороться за лучшие смотровые площадки.

За океаном небывалый ажиотаж — миллионы американцев в этот понедельник борются за место под солнцем, чтобы лучше увидеть затмение. Раньше всех его можно будет наблюдать в Орегоне, там уже тысячи приезжих. Парковочных мест вдоль побережья не найти, кемпинги забиты до отказа, солнцезащитные очки уже все раскуплены, передает "ТВ Центр".

Предстоящее солнечное затмение называют "Великим американским". Впервые за последние сто лет его можно будет увидеть сразу и на Восточном и на Западном побережье страны. Счет идет на секунды. Даже в районах полного затмения солнечный диск будет перекрыт Луной всего на полторы-две минуты. В Иллинойсе держат наготове фотоаппараты. Хотя специалисты уверяют, что, как минимум, 12 миллионов жителей США могут не волноваться и вообще никуда не ехать.

"Практически все штаты Америки увидят это затмение, полное или частичное, по крайней мере. Ну а Иллинойс - одно из лучших мест для наблюдения. Мы дольше остальных будем, как бы сказали ученые, на пути тотальности - когда Солнце будет полностью закрыто Луной", - говорит директор отдела гелиофизики НАСА Стивен Кларк.

Но массовую истерию уже не остановить. В магазинах раскупают футболки с изображением затмения. Авиакомпании приглашают в небо - увидеть редкое природное явление с борта самолета. Цены, правда, заоблачные, но что делать, если на земле свободных мест практически уже не найти. Судя по сайтам, забронированы почти все отели центральной Америки.

Между штатами развернулась настоящая борьба за тех, кто охотится за солнечным затмением. Но маленькие населенные пункты могут не выдержать большого наплыва приезжих. В городке Уитленд в штате Вайоминг туристов уже больше, чем местных жителей. Власти не на шутку встревожены.

А вот россиянам беспокоиться не о чем. Наш континент солнечное затмение обойдет стороной. Немного видно его будет только в районах Чукотки и Аляски, а также на островах Северного ледовитого океана.

Борис Иванин, Александр Ковалев. "ТВ Центр".