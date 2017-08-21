Арестованный экс-мэр Владивостока попросил Путина о защите

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Отстраненный от должности мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и подкупе, обратился к президенту Владимиру Путину. Он попросил главу государства защитить его. В своем письме бывший градоначальник отметил безысходность сложившейся вокруг него ситуации.

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в коррупции, направил президенту Владимиру Путину обращение, в котором попросил главу государства защитить его от несправедливости. Документ опубликован на личной странице Пушкарева в соцсети "ВКонтакте" и газете "Коммерсант" на правах рекламы.

В письме президенту градоначальник отметил безысходность сложившейся вокруг него ситуации, так как все обращения в различные инстанции ни к чему не привели. "У меня сложилось устойчивое понимание того, что информация доносится до Вас в искаженном свете либо не доносится вовсе", - говорится в обращении.

Пушкарев обратил внимание главы государства на абсурдность обвинений в его адрес. "Предъявленное мне обвинение основано на вырванных из контекста обстоятельствах, которым следствие дало субъективную обвинительную оценку", - уверен Пушкарев.

Экс-мэр попросил Путина обеспечить справедливое рассмотрение его уголовного дела. "Вы являетесь гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости", - указал бывший градоначальник.

Следственный комитет и ФСБ сообщили о задержании Игоря Пушкарева и его сообщника - главы предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова - и возбуждении в отношении них уголовного дела 1 июня 2016 года. По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев организовал покупку стройматериалов по завышенным ценам. По данным ФСБ, доход от незаконной деятельности превысил 160 миллионов рублей. Судебный процесс, как ожидается, начнется осенью.

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