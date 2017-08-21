На Украине продолжают пользоваться рунетом, несмотря на запрет
Украинцы по-прежнему продолжают пользоваться "ВКонтакте", "Яндексом", Mail.ru и "Одноклассниками", несмотря на введенный запрет киевских властей в мае этого года. По данным специалистов, пользователям даже не приходится использовать анонимайзеры и прочие программы для обхода блокировок.
Украинцы продолжают пользоваться российскими интернет-сервисами, несмотря на запрет киевских властей в мае этого года, сообщает газета "Ведомости".
Согласно отчету специалистов, в социальную сеть "ВКонтакте" заходили хотя бы раз 35% жителей, пользовались "Яндексом" – 33%, Mail.ru – 30%, проверяли свою страничку в "Одноклассниках" – 22% интернет-пользователей. Всего на Украине 64,8% активных пользователей интернета.
Кроме того, украинцам даже не приходится прибегать к помощи анонимайзеров и прочих программ для обхода блокировок – пользователи заходят на сайты с местных IP-адресов.
По данным экспертов, украинские провайдеры испытывают трудности с блокировкой рунета, особенно таких масштабных сервисов, как "Яндекс" или "ВКонтакте". Поэтому в ряде случаев операторы применяют блокировку выборочно: например, запрещается доступ на главную страницу "Яндекса", но не блокируется заход на другие его сервисы.
16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который обязал украинских провайдеров блокировать доступ к "ВКонтакте", "Яндексу", Mail.ru и "Одноклассникам".
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