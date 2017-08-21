В Испании утонул 15-летний подросток из России

Теги: В мире испания россияне море смерть

Пятнадцатилетний подросток из России утонул в море в испанском городе Валенсия. По данным местной службы спасения, в субботу вечером он зашел в воду, после чего пропал без вести. Спустя два часа местная полиция обнаружила тело россиянина.

В испанском городе Валенсия утонул подросток из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу спасения на море. Инцидент произошел в субботу вечером.

"К нам поступило уведомление, что несовершеннолетний пропал без вести, речь шла о 15-летнем подростке российской национальности, который зашел в воду, после его не видели", - говорится в сообщении.

В поиске подростка были задействованы спасатели и вертолет. Спустя два часа местная полиция обнаружила его тело.

Читайте также:

Арестованный экс-мэр Владивостока попросил Путина о защите

Установлена личность водителя, совершившего теракт в Барселоне

В Москве более 80% пассажиров пользуются картой "Тройка"

Стало известно, какие дома не попадут под снос в Москве

Путин назвал главные качества руководителя страны