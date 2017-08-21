Волгоградскую область охватил степной пожар на площади 15 тыс. га

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Под Волгоградом тушат степной пожар на площади 15 тысяч гектаров. По данным МЧС, угрозы населенным пунктам нет. В воскресенье под Волгоградом потушили крупный природный пожар, который продолжался около 30 часов на площади 900 гектаров. Тогда создалась угроза населенному пункту Каменный Буерак, но она была ликвидирована.

В Городищенском районе Волгоградской области тушат степной пожар на площади 15 тысяч гектаров, передает ТАСС. Как сообщили агентству в МЧС, угроза населенным пунктам отсутствует.

Информация о возгорании сухой травы в районе поселка Бородино поступила в 16:10 в воскресенье. Распространению огня способствовал сильный ветер, который за ночь несколько раз менял свое направление.

По словам очевидцев, с которыми удалось поговорить TVC.RU, дым от пожара в степи был виден из города. Кроме того, в ночь с воскресенья на понедельник огонь озарял небо. Возгорание травы также зафиксировали в районе Береславского водохранилища.

В понедельник в 06:20 пожар локализовали. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации пожара, задействовано более 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава МЧС, а также добровольцы.

Ранее под Волгоградом потушили крупный природный пожар, который продолжался около 30 часов на площади 900 гектаров. Тогда создалась угроза населенному пункту Каменный Буерак, но она была ликвидирована.

Источник видео: Bespilotnik_vlg / YouTube

По сообщению областного главка МЧС, в Волгоградской области с 22 по 24 августа объявлена чрезвычайная пожароопасность. 3 июля на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

В области в ближайшие три дня осадков не ожидается, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, будет составлять 30-35 градусов, порывы ветра местами до 20 метров в секунду.

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