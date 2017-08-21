О чем говорил Путин с молодежью на форуме "Таврида"

Теги: путин Крым форум

Владимир Путин в воскресенье встретился с участниками Всероссийского молодёжного форума "Таврида". Третий сезон лагерь на Бакальской косе собирает со всей страны начинающих архитекторов, литераторов, художников, музыкантов и кинематографистов. Проекты, над которыми они работают, в том числе включают план возрождения разрушенных памятников Кремля, съёмки фильма о математике Григории Перельмане, создание есенинского центра поэзии и линии модной одежды для инвалидов.

Творчество без границ и под открытым небом. На Бакальской косе уже третий год подряд собираются представители самых креативных профессий. Мастер-классы, лекции и конкурсы здесь проходят от рассвета до заката. Молодежный форум "Таврида" по праву считается главной творческой лабораторией страны, передает "ТВ Центр".

Седьмая смена форума собрала музыкантов, архитекторов, поэтов, писателей со всей России. Это настоящая творческая сборная страны. Попасть в Крым – мечта для тысяч молодых людей. Именно поэтому "Тавриду" называют "Артеком" для взрослых.

Владимир Путин приезжает сюда уже во второй раз. Прежде всего, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с молодёжью. Это уже традиция. Перед разговором президент проходит по центральной аллее форума. На одной из площадок форума – разговор с участниками седьмой смены. Президента просят поддержать фильм о российском математике Перельмане. Владимир Путин идею одобрил. Предложение от дизайнеров - развивать линию одежды, специально созданную для людей с ограниченными возможностями. Глава государства пообещал включить это направление в правительственную программу. Интерес вызвал и президентский стиль одежды.

"Стиль у меня самый простой деловой. Я же кроме кабинета, практически, нигде не бываю. Ну, вот на "Тавриду" иногда приезжаю. В быту я стараюсь быть проще, как сейчас, чтобы было удобно. Но хочется, конечно, чтобы это было как-то элегантно, красиво. Я не знаю, что это за стиль. Я, как правило, то, что в шкафу есть, надеваю, но смотрю так, чтобы это выглядело прилично. Надо прилично выглядеть, но есть такое слово "заморачиваться". Я на этот счет особо не заморачиваюсь", - сказал Путин.

Ещё одна идея, которая родилась на "Тавриде" – "Есенин-Центр" в Москве. По замыслу организаторов, он должен стать точкой притяжения молодых поэтов со всей России. На открытие пригласили президента.

- А кто вам выделил это помещение?

- Помогает, конечно, Департамент культуры Москвы

- Сергей Семенович, помогает?

- Помогает, помогает, конечно

- Я думаю, он нас услышит сегодня и будет еще больше помогать. Думаю, что недостаточно, конечно, сейчас делается с точки зрения издания особенно молодых авторов, распространения по библиотекам там и т.д. Интернет, конечно, забивает, перебивает. Надо пользоваться просто современными средствами до потребителя, если позволите так сказать.

Речь заходит и об архитектурном облике столицы. Один из проектов молодых специалистов – восстановление Чудова и Вознесенского монастырей на территории Кремля. Это комплекс зданий был уничтожен большевиками. Президент идею назвал привлекательной, но требующей обсуждения.

"Сдерживает только одно: мнение ваших старших коллег по цеху. Многие мне говорят: "Не надо трогать". В Кремле не нужно новоделов. Какой бы ни был хороший новодел, он всегда на фоне древних церквей, имеющихся и сохранившихся, будет смотреться как новодел. Это должно быть выраженное обществом желание - или воссоздавать на этом месте то, что было, или законсервировать то, что есть. И только на основе такого широкого общественного обсуждения может быть принято окончательное решение", - отметил президент.

Говорили о поддержке начинающих режиссеров, композиторов, дизайнеров. Глава государства успокоил – страна ценит молодые кадры. Привел в пример последние назначения в регионах. Губернаторский корпус значительно "помолодел".

"Я согласен с вами в том, что нужно продвигать молодых людей. Если вы обратили внимание, за короткое последнее время у нас на уровне руководителей регионов появилось очень много молодых людей, молодых, которые себя уже зарекомендовали, поработали в различных отраслях, добились результата. Я надеюсь, вот сейчас выборы пройдут, за них люди проголосуют, во всяком случаи я надеюсь на это, и возглавят регионы", - сказал президент.

Идею цензуры Владимир Путин назвал негативной. Вместо запрета на информацию он предложил выработать систему морально-этических фильтров. Пожалуй, самый неожиданный вопрос задал 22-летний руководитель оркестра Георгий Фёдоров.

— Вопрос такой: расскажите, пожалуйста: вы художественный руководите самого большого оркестра в мире?

— Си Цзиньпин руководитель самого большого оркестра в мире.

— Что в этом руководстве оркестром самое главное?

— Самое главное — порядочность в моем оркестре, и любовь к тому, к тем, точнее ради кого ты работаешь и к тому, что ты делаешь.

Разговор президента с молодыми специалистами продолжался почти полтора часа. Владимира Путина не отпустили без подарка, волонтер из Симферополя подарила ему мягкую игрушку — плюшевого тигра специально для главы государства сделали дети из крымского реабилитационного центра. Владимир Путин пообещал ответный подарок.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов. "ТВ Центр", Крым.