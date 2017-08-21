Автомобиль протаранил две автобусные остановки в Марселе

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Автомобиль врезался в автобусные остановки во французском Марселе. Как сообщили в местной полиции, в результате двух инцидентов по меньшей мере один человек погиб и один пострадал. Горожан призвали избегать района Старого порта.

Автомобиль врезался в две автобусные остановки во французском городе Марсель. В результате ЧП по меньшей мере один человек погиб, передает ТАСС со ссылкой BFMTV.

По информации телеканала, водитель автомобиля, который совершил наезд на людей, задержан. Как сообщает агентство Reuters, еще один человек в результате инцидентов получил ранения.

Полиция Марселя призвала горожан избегать района инцидента, в том числе Старого порта. Версия теракта пока не является приоритетной.

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